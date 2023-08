Clécio pede que distribuidoras passem a noite abastecendo postos

Clécio se reuniu nesta sexta com os empresários do segmento no Palácio do Setentrião.

Por CAROLINA MACHADO

O governador Amapá, Clécio Luís (SD), pediu às duas distribuidoras de combustíveis do Amapá, a Ipiranga e a Vibra, para que aumentem o período de horas de abastecimento dos caminhões tanques que abastecem os postos.

A ação que era feita das 8h às 17h vai passar a ser feita 24 horas por dia e também durante os fins de semana. O pedido foi feito durante uma reunião feita com os empresários do segmento no Palácio do Setentrião, no fim da tarde desta sexta-feira (4) – 8º dia consecutivo de enormes filas nos postos de Macapá.

Após o encontro, o governante conversou com a imprensa sobre as decisões tomadas em conjunto na reunião.

O primeiro ponto destacado pelo governador é a importância de tranquilizar a população sobre a possibilidade de faltar combustível, que ele afirmou: “não há”.

Segundo Clécio, dados das distribuidoras amapaenses são de que hoje nas últimas 24 horas chegaram 9 milhões de litros no Estado – 3 mi ontem e 6 mi hoje.

Ele afirmou que essa quantidade, em condições normais de consumo, é suficiente para abastecer o estado por 3 semanas. Por isso, pediu para a população fazer a compra do produto de maneira moderada.

“Hoje o papel principal que nós podemos fazer, como governo, é acalmar a população. Ontem chegou mais uma balsa com três milhões de litros e hoje mais uma com seis milhões, em condições normais dá para abastecer o estado inteiro por três semanas, tem combustível suficiente. Pedimos que a população tenha calma. Não tem falta de combustível hoje, hoje tem ainda cerca de 8 milhões de litros”, reforçou.

Controle

O governador descartou medidas de controle para que a população não se exceda na hora de abastecer – mesmo estando ciente de que cenas de filas de carotes foram registradas nos últimos dias.

“Nesse momento não, porque tem combustível, se tivesse faltando, aí sim. Estamos avaliando, se faltar, vamos então criar cotas para que cada consumidor possa abastecer até essa cota. Mas, como existe quantidade para três semanas, não precisamos fazer isso. Nós vamos contar mesmo com o bom senso da população”.

Fake News

Clécio falou dos motivos que teriam provocado todo o problema. Para ele, falsas informações que ecoaram por redes sociais são a principal causa da crise nos últimos dias.

“De fato houve, na semana passada, um atraso de uma balsa, que não geraria nenhum transtorno, porque foi rapidamente resolvido, diminuiu um pouquinho o estoque, mas não desabasteceria o estado. Só que com base nessa informação, alguém divulgou uma informação falsa, de que faltaria combustível nos postos de Macapá, Santana, o Amapá inteiro, o que não é verdade, não faltaria se nós continuássemos abastecendo em condições normais. Ocorre que com essa informação falsa, com esse fake news, todo mundo correu ao mesmo tempo para os postos, para abastecer tanque cheio e para armazenar gasolina, que é pior, além do risco, que é muito grave, de guardar gasolina em casa, aí sim, houve desabastecimento”, narrou o governador.

Segundo o governante a Delegacia Geral de Polícia Civil está investigando a suposta fake news.