‘Colisão de nuvens gigantes’; entenda o fenômeno que assustou e pode se repetir

De acordo com especialista do Iepa, uma das nuvens compreendia a distância entre Macapá e o Bailique

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

Na madrugada desta quarta-feira (2), uma forte chuva acompanhada por ventos e raios foi registrada sobre os municípios de Macapá, Santana e Mazagão. O som dos raios pôde ser ouvido de diversos pontos da região metropolitana.

De acordo com o meteorologista do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa), Jefferson Vilhena, o fato ocorreu por conta de um “conglomerado convectivo de mesoescala” (CCM), um fenômeno meteorológico composto de nuvens de chuva.

Vilhena explica que, na prática, houve um choque entre três grandes sistemas de nuvens de chuva que se formaram nos céus do Amapá e de uma parte do Estado do Pará.

“Imagine uma nuvem muito grande que inicia em Macapá e termina em Tartarugalzinho. Então tivemos três dessas grandes nuvens nesta madrugada, que possuíam cargas elétricas diferentes umas das outras. Essas três nuvens se deslocaram para o mesmo local e se encontraram sobre a região metropolitana de Macapá. E o resultado disso foi muita chuva, vento e raio, como o que aconteceu nesta madrugada”, explicou.

Segundo o meteorologista, uma nuvem estava localizada na cabeceira do Rio Amazonas, onde a extensão dela compreendia desde a sede do município de Macapá ao Arquipélago do Bailique. A outra estava próxima ao município de Laranjal do Jari e parte do Pará e a outra estava sobre metade do arquipélago do Marajó.

Jefferson Vilhena também explica que a incidência de raios como os que caíram nesta madrugada é comum de acontecer no fim do período chuvoso.

“Nos primeiros 15 dias do mês de agosto podem ocorrer no estado fenômenos como o ocorrido nesta madrugada”, afirmou.

A previsão é que para o mês de agosto também ocorram no Amapá chuvas como as que caíram nesta madrugada, principalmente no norte do Estado. O boletim climático do Iepa prevê que elas permaneçam entre 60mm e 90mm. Nesta madrugada, o acúmulo foi entre 10 a 20mm, o que corresponde entre 15 a 20% das chuvas esperadas para o mês de agosto.