Com articulação de Davi, Luz para Todos é retomado no Amapá

Um navio balsa com o primeiro carregamento de sistemas e equipamentos, partiu do píer do Santa Inês, em Macapá, rumo a Jarilândia, com técnicos a bordo.

Da REDAÇÃO

O programa Luz para Todos, do governo federal, foi finalmente retomado no Amapá. O planejamento no estado prevê levar energia elétrica estável a cerca de 2,5 mil famílias ribeirinhas, aproximadamente 10 mil amapaenses.

Nesta sexta-feira (25), um navio balsa com o primeiro carregamento de sistemas e equipamentos, além de técnicos a bordo, partiu do píer na orla do Santa Inês, em Macapá, rumo ao Distrito de Jarilândia, no município de Vitória do Jari, o primeiro a ser beneficiado pela volta do programa.

Estão previstas ainda, até dezembro, mais 3,5 mil ligações através de rede convencional de energia elétrica na zona rural dos 16 municípios, com o custo de R$ 62 milhões, beneficiando pelo menos mais 10 mil amapaenses.

O governador Clécio Luís (SD) acompanhou o embarque no píer. Ele destacou a mobilização do estado para o recebimento do navio e demais embarcações.

“Esse grande sonho é realidade para milhares de famílias, principalmente nas regiões ribeirinhas. Hoje, uma embarcação parte de Macapá para Jarilândia, uma localidade ao sul do município de Vitória do Jari, com cerca de 40 colaboradores da CEA Equatorial para realizarem os serviços de instalação de mais de 200 painéis fotovoltaicos, como parte do programa Luz para Todos e com apoio integral do senador Davi para beneficiar essas famílias da Amazônia” .

Para o senador Alcolumbre, um dos principais articuladores na luta pela universalização do serviço de energia elétrica no Amapá, o relançamento do Luz Para Todos não só oferece mais qualidade de vida e bem-estar para a população como promove avanços no desenvolvimento socioeconômico da região.

“Esse programa tem papel fundamental para a população do norte do país, especialmente das comunidades ribeirinhas do nosso Amapá. Tenho certeza de que estamos cada vez mais perto de soluções de forma a universalizar o serviço de energia elétrica para nosso estado, levando qualidade de vida para as famílias”, destacou.

Regiões ribeirinhas

No Amapá, entre agosto e dezembro deste ano, devem ser realizadas uma primeira etapa com 2,5 mil ligações para comunidades ribeirinhas que nunca tiveram o fornecimento de energia.

O custo total da operação será de aproximadamente R$ 100 milhões em energia limpa e renovável.

Essas ligações serão por meio da implantação do Sistema Individual de Geração de Energia Elétrica com Fonte Intermitente (SIGFI), que funciona por meio do uso da energia solar, e cada família receberá esse sistema. Além da entrega, a CEA Equatorial ficará responsável pela manutenção do SIGFI.

A princípio, serão contemplados os municípios de Cutias do Araguari, Amapá, Laranjal do Jari, Macapá, Mazagão e Vitória do Jari, viabilizando o progresso na Reserva Extrativista do Rio Cajari e na região do Bailique.

“Os ribeirinhos, os quilombolas, os produtores artesanais das reservas extrativistas, todos sentem essa ausência de infraestrutura. Se os rios substituem parcialmente a necessidade de estradas, a falta de acesso à energia elétrica penaliza, ainda hoje, parcelas significativas da nossa população”, disse o senador Davi.

Para 2024, estão previstas ainda três mil ligações no Amapá, com investimento de R$ 130 milhões.

A retomada do Programa Luz para Todos se destina também à aceleração e à democratização do acesso e do uso da energia elétrica no Brasil, promovendo cidadania e qualidade de vida à população brasileira. Além disso, nesta nova etapa do programa, poderão ser consideradas novas demandas por acesso à energia elétrica, inclusive de famílias de baixa renda que, apesar de localizadas em municípios considerados universalizados, não possuem acesso a esse serviço.

Comunidades beneficiadas

Água Branca do Cajari, Aterro do Muriaca, Bom Jardim, Braço do Cajari, Ariramba, Aturiá, Boa Vista, Comunidade Boca do Braço, Comunidade do Comércio, Conceição do Muriacá, Fazendinha, Paga Divida, Poção do Cajari, Comunidade Ita Pereira, Comunidade Itaboca do Cajari, Comunidade Itapira, Comunidade Mangueira, Comunidade Marajó, Comunidade Nova Esperança, Comunidade Paraíso, Comunidade Santa Ana, Comunidade Santa Helena, Comunidade Santa Rita, Comunidade Santarém, Comunidade São João, Comunidade São Sebastião, Comunidade São Tomé, Comunidade Saudade, Comunidade Serrinha, Comunidade Siciaca, Comunidade Tapaiuna, Comunidade Terra Vermelha, Comunidade Titateua, Comunidade Vila Nova, Comunidade Vila Nova do Muriacá, Comunidade Xavier, Comunidade do Furinho, Comunidade Ipitinga, Comunidade Marapi, Comunidade Ponta Alegre, Quilombo Tapereira, Rio Baia e Rio Cajari.