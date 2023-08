Com chapa única, MDB confirmará Acácio como novo presidente

Diretório terá mais de 100 representantes de todos os municípios; Acácio Favacho disse que a meta é ampliar números de prefeitos e vereadores nas eleições de 2024

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Os filiados do MDB do Amapá deverão confirmar amanhã (3) o deputado federal Acácio Favacho como novo presidente da legenda pelos próximos dois anos. O partido, que foi comandado por Gilvam Borges por mais de uma década, desta vez não teve outras chapas inscritas.

A convite do presidente nacional da legenda, o deputado federal Baleia Rossi, Acácio foi empossado como presidente do diretório provisório, em março deste ano, e convocou eleições.

A chapa do novo diretório do MDB do Amapá tem mais de 100 nomes, com representantes de todos os municípios.

“Será a primeira vez que o diretório terá representatividade de todo o Estado”, disse Acácio ao Portal SN nesta quarta-feira (2).

Os membros do diretório irão ocupar assentos em várias instâncias, como os conselhos Fiscal, de Ética e a Fundação Ulisses Guimarães, que será presidida pelo deputado federal Dr Púpio.

“Vamos reativar o núcleo da juventude do MDB, e retomando os outros aos poucos com apoio dos filiados. O objetivo é estender os trabalhos de filiação e reorganização do partido, visando as eleições do ano que vem. Queremos ampliar a quantidade de vereadores, prefeitos e vices”, acrescentou o novo presidente do MDB do Amapá.

Além da aclamação da chapa única, o evento de amanhã, às 17h, também marcará a inauguração da revitalização da sede do partido, que fica na Avenida Raimundo Alvares da Costa, no Bairro Santa Rita. O local foi modernizado para permitir reuniões híbridas e ganhou novas salas.