Com dores constantes, criança precisa de ajuda para tratar infecção crônica no ouvido

Família de Thiago buscou apoio de instituto para custear gastos. Voluntários pedem doações em semáforos de Macapá.

Por IAGO FONSECA

Os familiares de Thiago Costa, de 12 anos, buscam apoio financeiro para manter alimentação, transporte e medicação durante o tratamento de mastoide crônica da criança em Marituba, na região Metropolitana de Belém (PA).

Thiago mora com a mãe, Kelly Silva, de 33 anos, e mais três irmãos no bairro Buritizal, na zona sul de Macapá. A cirurgia está marcada para a próxima terça-feira (22).

A infecção afeta a audição, provoca dores na região do ouvido, febre e fluido constante. Segundo a mãe, a cirurgia de reconstrução do tímpano é delicada e será custeada pelo Sistema Único de Saúde.

A passagem e estadia serão custeadas pelo Programa Tratamento Fora de Domicílio (PTFD), ofertado por lei pelo governo estadual.

“Ele estuda e tem poucos amigos. Tem TDAH e não gosta de sair, prefere ficar em casa, mas brinca de futebol, às vezes, com um amigo. Aceitei a ajuda porque não sei quanto tempo a gente vai passar fora do estado”, explica a mãe.

Ela procurou o Instituto Alejandro de Deus Costa, gerenciado por vizinhos, pela necessidade de arrecadar recursos antes do período de pagamento dos auxílios e por não conseguir vender rifas em tão pouco tempo.

“O hospital fica longe da casa de apoio, que é no bairro central de Belém, por isso o transporte e alimentação ficam muito caros e o TFD não cobre isto. Além disso, esse suporte só é enviado depois que a gente já voltou”, esclarece.

Doações

Para doar qualquer valor e ajudar o jovem Thiago, por intermédio do instituto Alejandro de Deus Costa, basta fazer uma transferência para a chave Pix 96 98421-3695 (Waldenice Moraes de Deus) ou localizar um voluntário na Rua Hildemar Maia, esquina com a Avenida Pedro Lazarino, no bairro Buritizal.