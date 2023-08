Com duas condenações, viúva que assumiu lugar do marido é presa

Acusada foi presa pela Polícia Civil do Amapá no bairro Vale Verde, zona sul de Macapá.

Uma mulher de 36 anos, condenada e acusada pela terceira vez por tráfico de drogas, foi presa nesta segunda-feira (7), no bairro Vale Verde, zona sul de Macapá, pela equipe da Delegacia Especializada em Tóxicos e Entorpecentes (DETE).

Ela é viúva de um falecido traficante da região, morto em confronto com policiais militares em fevereiro deste ano.

A mulher, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, foi flagrada em casa com porções de maconha, R$ 1 mil e celulares, quando investigadores da DETE chegaram ao endereço respaldados por dois mandados de prisão contra ela.

Segundo detalhou o delegado Anderson Ramos, após a morte do marido, ela teria assumido a liderança do tráfico na região.

“Essa traficante estava com dois mandados de prisão em aberto por condenações definitivas por tráfico de drogas. Agora, responderá novamente pelo mesmo crime. Recebemos muitas denúncias de tráfico de drogas no local, fizemos os levantamentos e as investigações necessárias, representei pela busca e apreensão e hoje demos cumprimento ao mandado judicial. O marido dela comandava o tráfico no local, mas morreu por intervenção policial e ela assumiu o posto dele”, confirmou o delegado.

A mulher presa será encaminhada à audiência de custódia.