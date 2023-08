Com tímpano perfurado, mulher precisa fazer cirurgia para não ficar surda

Moradora de Santana, Elda Santos precisa viajar para fora do estado para fazer uma cirurgia de restituição óssea no tímpano direito.

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

A operadora de caixa Elda Santos, moradora do bairro Paraíso, no município de Santana, a 17 km de Macapá, corre contra o tempo para não ficar surda. Ela precisa viajar para fora do estado para fazer uma cirurgia de restituição óssea no tímpano direito.

A cirurgia pode ser feita pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em Recife (PE). Antes disso, ela vai passar por uma consulta na capital pernambucana, que está marcada para o dia 6 de outubro. Entretanto, Elda precisa de recursos para se manter no local. O deslocamento também ainda não está garantido.

“Estou tentando conseguir uma passagem pelo programa de Tratamento Fora de Domicílio, já que esse procedimento não é feito pelo SUS aqui em Macapá. O TFD vai arcar com a passagem, mas os outros custos, como exames, alimentação e transporte terão de ser por minha conta, mas, infelizmente, não tenho condições de arcar com tudo sozinha”, contou Elda Santos.

A trabalhadora tem uma perfuração no tímpano, que não sabe a origem, mas por causa do problema, atualmente, tem apenas 10% da audição no ouvido. Gradativamente, pode perder os 100% do sentido caso o procedimento não ocorra em alguns meses.

“Minha mãe passava sempre com pediatra ou clínico geral e sempre passavam um remédio e melhorava. Depois de adulta, comecei a sentir fortes tonturas. Aí procurei um otorrino e descobri a perfuração”, explicou.

Atualmente, ela sofre com constantes dores na cabeça e vazamento de uma secreção amarelada no ouvido.

“Tudo isso trouxe limitações à minha vida. Hoje não consigo fazer certas atividades simples, como tomar banho de rio, que é tão importante pra mim, fez parte de minha infância já que vim do interior. Faz 9 anos que não faço isso e queria muito voltar a fazer essas coisas que são simples”, relatou.

Diante de toda a situação, amigos de Elda fizeram uma rifa solidária para arrecadar recursos para que ela se mantenha na capital pernambucana. No local, ela vai ter que fazer novamente todos os exames por não serem aceitos os que ela já fez no Amapá.

A rifa solidária contém prêmios como um anel de ouro feminino, caixinha de som, liquidificador, dentre outros itens. A aquisição da rifa custa R$10 e pode ser feita por meio do PIX 96991441291.