Como ter internet em casa, mesmo durante um apagão

Especialista explica que é preciso ligar o roteador a um nobreak comum, de preferência com exclusividade para o aparelho

Por SELES NAFES

O apagão nacional desta terça-feira (15) derrubou a internet móvel, mas, no Amapá, quem tem o serviço fixo em casa sentiu menos o impacto.

Para não ficar sem internet numa situação como essa, é preciso ter um roteador ligado a um nobreak. E, se for possível, deixar somente o roteador ligado à bateria. O Portal SN ouviu um um especialista da Você Telecom sobre o assunto.

A empresa é um dos maiores provedores de internet fixa da Região Norte, e manteve a internet funcionando para o usuário residencial normalmente, mesmo sem energia elétrica na rede pública.

A Você Telecom possui estações de telecomunicações de onde partem os cabos que chegam às residências com internet de alta velocidade.

No meio desse caminho, somente em Macapá e Santana (as duas maiores cidades do Amapá), existem 20 pontos energizados da Você Telecom. Nenhum deles sofreu qualquer intercorrência durante o blecaute por uma razão simples: eles possuem autonomia energética.

Essa infraestrutura conta com nobreaks (baterias) de grande porte e grupos geradores que entram em ação, se for necessário.

“A bateria tem um tempo que aguenta e depois entra o grupo gerador. Se não fosse isso estaríamos parados”, explica o especialista.

No caso das operadoras de dados móveis, nenhuma empresa operando no Amapá possui nobreaks nas estações, fazendo com que o sinal seja interrompido logo após a falta de energia.

Por isso, nem o serviço de telefonia funcionou durante o blecaute que durou mais de 6 horas, e atingiu 25 estados e o DF, com exceção de Roraima, onde o sistema é isolado.

No caso das residências que possuem internet fixa, o melhor meio de se proteger (ou sofrer menos), é manter apenas o roteador ligado ao nobreak. O aparelho pode ser comprado no mercado local por valores entre R$ 350 e R$ 800, dependendo da capacidade.

A autonomia varia de 3h a 4h30, dependendo do uso. Ou seja, no dia a dia, apenas o roteador precisa estar conectado. Desligar o aparelho antes de dormir também ajuda a prolongar a vida útil da bateria.