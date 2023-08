Confronto deixa 3 mortos

Conflito ocorreu na Região Metropolitana, entre Macapá e Santana.

Por OLHO DE BOTO

Três homens morreram baleados em confronto com policiais na madrugada de hoje (16), durante a Operação Hórus – coordenada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). A ação visa saturar a região com patrulhamento ostensivo em busca de armas, drogas e prisão de foragidos.

O confronto envolvendo o Bope, Grupo Tático Aéreo (GTA) e militares do 4º Batalhão da PM do Amapá ocorreu por volta de 4h, no bairro Jardim de Deus I, situado às margens da Rodovia Duca Serra, já no município de Santana, Região Metropolitana de Macapá.

O oficial responsável pela ocorrência confirmou que os 3 suspeitos atacaram os policiais a tiros e, no revide, acabaram atingidos.

A troca de tiros aconteceu após denúncia informando a presença de criminosos armados às margens da rodovia estadual, nas proximidades de uma parada de ônibus e entradas de ramais que dão acesso ao bairro Jardim de Deus.

Ainda segundo o oficial, na chegada ao local, os policiais foram surpreendidos por disparos de arma de fogo. Em seguida, os atiradores passaram a correr rumo aos ramais e quando localizados dentro de uma casa que era usada como esconderijo, decidiram pelo confronto. O socorro médico foi chamado e constatou o óbito no local.

Horas antes, a Polícia já havia registrado um tiroteio no bairro Nova União, também em Santana.

Após a perícia, as armas usadas pelo trio foram recolhidas pela Polícia Civil de Santana. Até o fechamento da reportagem, apenas um deles havia sido identificado: Lucas Silva Nascimento, o ‘Madruga’, de 21 anos.