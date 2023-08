Convidado para usar drogas, homem é morto em campinho de futebol

Crime ocorreu no bairro Amazonas, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 23 anos foi executado com 5 tiros na manhã desta segunda-feira,7, no bairro Amazonas, zona norte de Macapá. O crime ocorreu por volta de 7h30, em um campinho de futebol localizado na Rua Itaquatiara.

O alvo foi Mateus Pereira Fonseca, o Mateuzinho, de 23 anos, morador da região. O tenente Adriano Almeida, porta voz do 2º Batalhão da PM do Amapá, confirmou que, além de ser usuária de drogas, a vítima respondia por um homicídio e era suspeita de cometer roubos na zona norte.

“O Mateuzinho era um indivíduo que vinha praticando vários roubos, homicídio na nossa área, inclusive ele responde pelo por homicídio, na comarca de Ferreira Gomes, estava em liberdade. O homicídio foi premeditado, ele foi todo arquitetado, foi já marcado o encontro, ele foi pro local e ceifaram a vida dele”, comentou o oficial.

De acordo com o delegado Paulo Moraes, Mateuzinho saiu de casa no início da manhã para comprar pão e, no caminho, teria sido convidado pelo atirador a consumir drogas no caminho próximo onde ele morava.

O autor dos disparos conseguiu fugir, mas já foi identificado pela Delegacia de Homicídios.

“Nós tivemos algumas informações aqui [sobre o assassino], mas a gente não vai divulgar para não prejudicar as investigações, por enquanto. Ele [a vítima] tem familiares aqui próximos, mas não ficava na casa dos familiares, talvez em razão de ser usuário de entorpecente”, resumiu o delegado.

Segundo ele, a suspeita é de execução motivada por acerto de contas. Equipes da PM e Homicídios fazem incursões na região para tentar capturar o suspeito.