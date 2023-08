Corpo de criança desaparecida é encontrado no rio Amazonas

Corpo de Bombeiros fez buscas durante dois dias.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Na manhã deste terça-feira, 29, populares avistaram um corpo boiando às margens do Rio Amazonas, num local conhecido como Área da Amcel, bairro Novo Horizonte, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

O 4° Grupamento Marítimo Fluvial do Corpo de Bombeiros foi acionado e fez a remoção do cadáver do menino Ícaro Valentim Souza Sarges, de 4 anos, que estava desaparecido desde o domingo (27). O corpo foi encontrado quando os militares se preparavam para o segundo dia de buscas.

O corpo do garoto foi levado até o Distrito da Fazendinha, na zona sul de Macapá, onde a Polícia Técnica Cientifica fez a remoção do corpo.