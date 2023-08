Creche onde drogas estavam em mochila de criança vive silêncio e medo

Munições, drogas e balança de precisão foram encontradas em mochila de criança de 4 anos em escola na zona sul de Macapá.

Da REDAÇÃO

Uma semana após porções de drogas, munições e balança de precisão serem achados na mochila de uma criança de apenas 4 anos, um clima de tensão e medo se instalou na Escola Municipal de Ensino Infantil Tia Madalena, localizada no Birro Beirol, zona sul de Macapá. Todos evitam falar publicamente sobre o assunto.

Os materiais ilícitos foram descobertos quando a pequena aluna chegou à sala de aula, no último dia 14. O achado causou nervosismo no corpo técnico da escola.

Diante da situação incomum, foi acionado o Botão de Alerta Escolar – implantado pela prefeitura ainda na época das ameaças de ataques a escolas. O mecanismo online mobilizou imediatamente a Guarda Civil do Município. O Conselho Tutelar e a Polícia Militar do Amapá também foram ao local.

Com ação discreta para não assustar as crianças, as autoridades conduziram o caso, que agora está sendo investigado pela Polícia Civil, sob segredo de justiça.

Enquanto as investigações se desenrolam, na escola, os profissionais mantém o silêncio. Consultados pelo Portal SN ninguém na escola ou Semed quis falar sobre o assunto. Em off, alguns servidores defenderam o silêncio total sobre o tema pelo fato de a escola estar localizada numa “área vermelha”.

A reportagem apurou com outras fontes, no entanto, que na ocasião a mãe da criança foi chamada à escola. Ela teria dito que arrumou a mochila na noite anterior à ocorrência, e alegou não ter conhecimento do material ilícito.

O Portal SN também apurou que a polícia já sabe que havia visitantes hospedados na residência da família.