Criança dilacerada por pitbull tem braço amputado

Braço direito precisou ser amputado no Hospital de Emergências.

Por IAGO FONSECA

A criança de 3 anos, atacada por um cão da raça Pitbull no último domingo (27), segue internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança e Adolescente (HCA) em Macapá. O braço direito foi amputado pela gravidade dos ferimentos. O cachorro é da família.

Segundo informações apuradas pelo Portal SN.com, a família mora temporariamente na casa da avó da criança, onde ocorreu o fato. A criança acordou na madrugada após ouvir uma pessoa chegar do trabalho e foi até a cozinha, quando foi arrastada pelo cachorro.

O ataque causou danos profundos ao tórax e ombro direito. Segundo apurado, a criança teve três paradas cardíacas até chegar ao HE. A avó e a mãe são enfermeiras e conseguiram prestar os primeiros atendimentos com ventilação boca a boca e massagem no peito.

A gravidade do caso foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Estado. O órgão, no entanto, informou que não divulga de boletins médicos de pacientes.