Da Grande Rio para a Boêmios, casal forma novos mestres-salas e porta-bandeiras

Daniel Werneck e Taciana Couto estão em Macapá para ensinar a amapaenses a arte da elegância em movimento na avenida do samba.

Por CAROLINA MACHADO

O casal de mestre-sala e porta-bandeira nº 1 da Escola de Samba Acadêmicos da Grande Rio (RJ), Daniel Werneck e Taciana Couto, está em Macapá para ensinar a amapaenses a arte da elegância em movimento com os passos que traduzem a alma da cultura mais popular do Brasil, o Carnaval.

O treinamento é oferecido pela Universidade do Samba Boêmios do Laguinho, a mais antiga agremiação carnavalesca do Amapá, como parte da programação de 70 anos da entidade. As inscrições podem ser feitas, gratuitamente, das 14h às 21h, na sede da agremiação, localizada na Avenida General Osório, 1242, no tradicional bairro do Laguinho.

A oficina ministrada Daniel Werneck e Taciana Couto para a formação de novos casais de mestre-sala e porta bandeira ocorre de 23 a 25 de agosto.

De acordo com a presidente da Boêmios, Daiana Ronieli, qualquer pessoa do estado pode participar das oficinas e é necessário ter no mínimo 6 anos de idade.

A capacitação irá abordar Técnicas da Arte do Bailado, como Postura, Elegância, Cortejos, Gingados e Condução. Na oportunidade, o casal da Grande Rio irá falar sobre a trajetória deles até a conquista de títulos, além de promover uma roda de conversa com em conjunto com os diretores de harmonia da Boêmios do Laguinho.

As oficinas serão realizadas a partir das 19h, na sede de Boêmios do Laguinho. Na ocasião, também serão selecionadas crianças e adolescentes que irão compor a ala de mestres-salas e porta-bandeiras para desfilar no dia 9 de fevereiro, na Ivaldo Veras, em celebração aos 70 anos agremiação, que será comemorado no dia 2 de janeiro de 2024.

“É importante destacar que a gratuidade dessa oficina é para que a comunidade tenha acesso a um curso tão importante, pois aqui temos somente 10 escolas de samba. Então o mercado para este quesito é muito disputado. E não é fácil conquistar um espaço como este”, enfatizou a presidente Daiana Ronieli.

No encerramento das oficinas, na sexta-feira (25), haverá homenagem a todos os casais que já passaram pelo Boêmios do Laguinho e apresentações da bateria Pororoca, da Ala musical Macunaíma, Nega Vânia, Baianas, Comissão de Frente, Passistas, Escolinha de casais, além dos casais oficiais da agremiação e do casal da Grande Rio.