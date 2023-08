Davi confirma R$ 620 milhões para 2 trechos da BR-156

Dnit informou que projetos de engenharia do trecho norte estão em fase final de aprovação

Por SELES NAFES

O senador Davi Alcolumbre (UB) confirmou a liberação de R$ 620 milhões para obras de pavimentação de dois trechos da BR-156, nos sentidos norte e sul. A informação foi divulgada durante encontro com o superintendente do Dnit do Amapá, Marcelo Linhares.

De acordo com o senador, o superintendente do Dnit estava em Brasília acompanhou o processo que resultou na liberação dos recursos. O dinheiro será destinado ao lote 3, entre o Calçoene e Oiapoque (norte), e ao lote 1, que sai de Laranjal do Jari no sentido Macapá.

O superintendente também informou que o governo federal decidiu lançar os editais de contratação das obras do trecho norte, já que os projetos de engenharia estão em fase de finalização.