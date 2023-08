Defesa nega que Ellen Paixão tenha sido assassinada em presídio

Advogado de defesa disse que foi a presídio e à delegacia, e afirma que essa ocorrência não existe

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

O advogado Heverton Rabelo negou, na manhã desta sexta-feira (25), que Ellen Caroline Paixão tenha sido assassinada num presídio do Pará. Segundo ele, familiares dela receberam várias mensagens comunicando que a morte teria ocorrido dentro do Centro de Reabilitação Feminina (CRF), para onde ela foi levada ontem (24) depois de se apresentar à justiça do Pará.

“Estou aqui para refutar as fake news que estão sendo veiculadas nas redes sociais de que a Ellen foi assassinada no presídio. O sistema penitenciário não confirma. Já nos dirigimos à penitenciária e à delegacia e não existe essa ocorrência”, disse ele.

“Vão ser veiculadas informações falsas durante esse processo. Essa notícia em específico é falsa”, acrescentou.

A amapaense Ellen Paixão estava sendo procurada há duas semanas pelo homicídio do companheiro, o bancário Luiz Miranda, numa comunidade do Arquipélago do Marajó (PA), no último dia 10 de agosto. A prisão preventiva dela foi decretada.

De acordo com as investigações, Miranda teria sido envenenado antes de ser morto com 37 facadas. Os dois chegaram a morar em Macapá, e haviam reatado o romance há dois meses depois de um período de separação.

Ontem, Ellen se apresentou na 10ª Seccional da Polícia Civil do Pará em Ananindeua, região metropolitana de Belém. A acusada não prestou depoimento depois que a defesa informou que ela se manteria em silêncio por motivos psicológicos nesta fase do inquérito. O advogado Heverton Rabelo preferiu não informar se ela confessa ter cometido o crime. Ainda não foi confirmado quando haverá a audiência de custódia.