Veja a análise do Salmo 109

Por mais que tentemos de todas as maneiras, nunca poderemos agradar a todos os que os cercam. Quem quer agradar a todos, não agrada ninguém. No Salmo 109 vemos o lamento de Davi. Ele revela que recebeu o mal em troca do bem que fez, e se mostra angustiado por isso. Mesmo assim, ele orava a Deus por essas pessoas. Veja a análise do Salmo 109 e tenha uma ótima quarta-feira (23) com o nosso Senhor Jesus. Diga a ele tudo o que sente!