Dignidade menstrual e direitos da criança e do adolescente são temas de podcast

Alunos que idealizaram projeto social em escola contam experiência e novidades sobre o futuro da ação

Enfrentamento à pobreza menstrual e o papel do Conselho Tutelar são os temas do podcast The Papo, deste sábado (26). O jornalista Júlio Miragaia recebe os integrantes do projeto Sempre Livre, uma iniciativa de jovens da zona norte de Macapá que já distribuiu mais de 400 unidades de absorventes para adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

A ação foi idealizada por três alunos da Escola Estadual Maria do Carmo dos Anjos Viana, no bairro Jardim Felicidade 2, e começou atendendo a princípio as alunas da própria unidade de ensino e, posteriormente, da região onde moram. O projeto também ganhou destaque participando de eventos como a Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, em 2022.

Outro assunto que será abordado na transmissão é o papel do Conselho Tutelar na defesa dos direitos de crianças e adolescentes no Amapá. Para falar do tema, o entrevistado será o advogado e ativista social, Adlan Bismarck, candidato ao CT da zona norte.

