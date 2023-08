Dores de articulação mandibular têm tratamento gratuito no Amapá

Tratamento é ofertado no Centro de Especialidades Odontológicas do Estado, no Centro de Macapá.

Por CAROLINA MACHADO

Pela primeira vez, o Amapá vai oferecer gratuitamente para a população o tratamento para dores causadas por disfunção da Articulação Temporomandibular (ATM). A ação vai ser ofertada no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do Estado.

A disfunção de ATM acontece no encaixe da mandíbula com ossos do crânio e é responsável pelo movimento de abrir e fechar a boca. Ela é considerada uma das articulações mais complexas do corpo humano.

O tratamento ofertado será por meio de laserterapia, um procedimento disponível no CEO o qual é responsável por acelerar a recuperação dos pacientes e auxiliar no alívio da dor.

Dentre os sintomas mais comuns apresentados por pacientes com a disfunção na ATM estão dores de cabeça na região da testa, no fundo dos olhos e têmporas aliados a dores e zumbidos no ouvido. Além disso, em geral eles apresentam dificuldade para mastigar, dores durante a mastigação, tonturas, vertigens, barulho próximo à orelha ao abrir e fechar a boca.

Para ter acesso ao tratamento no CEO, é necessário que o paciente procure o Centro e apresente o encaminhamento de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e documentos como comprovante de residência, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e carteira de identidade.

O Centro de Especialidades Odontológicas do Estado fica localizado na avenida Duque de Caxias, bairro Central, em Macapá. Os atendimentos são feitos das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira. O local oferece serviços de média e alta complexidade no diagnóstico e assistência à saúde bucal.