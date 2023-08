Dorinaldo cobra de ministro mudanças na tarifa de energia do AP

Ministro Alexandre Silveira é questionado pelo deputado. Dorinaldo confirmou que no próximo dia 4 uma audiência em Macapá vai debater o assunto

O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, foi cobrado pelo deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP), a cerca da tarifa de energia no Amapá. Foi durante audiência pública das comissões de Energia e Fiscalização e de Controle da Câmara.

Um dos debates da reunião foi o apagão nacional do último dia 15. O deputado ressaltou que a tarifa no Amapá é uma das mais caras do país.

Dorinaldo lembrou que o presidente Lula, em entrevista a veículos de imprensa da Região Norte, prometeu providências sobre as tarifas praticadas em estados como o Amapá e o Pará.

O deputado federal do Amapá é autor de um projeto de lei que proíbe a cobrança das bandeiras vermelha e amarela em estados que são produtores de energia, como é o caso do Amapá, onde quatro hidrelétricas estão em operação.

“A população vive uma situação de espoliação feita pela Equatorial, que é a concessionária agora do serviço. Não é possível que estados superavitários de energia tenham esse tratamento. Quero pedir à vossa excelência que atenda a bancada do Amapá. Que possamos debater as questões das altas tarifas de energia em nosso estado”, disse Dorinaldo ao ministro.

No próximo dia 4, uma audiência pública em Macapá vai debater a tarifa de energia. O evento é promovido pelo mandato de Dorinaldo, e terá participação da Defensoria Pública do Estado e representantes do comércio.