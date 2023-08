Dorinaldo cobra investigação imediata sobre apagão

O parlamentar ressaltou que o Amapá foi um dos últimos estados a ter o restabelecimento de seu abastecimento elétrico.

Na sessão da Câmara Federal desta terça-feira (15), o deputado Dorinaldo Malafaia, representante do PDT pelo Amapá, cobrou investigação, imediata, sobre as causas que levaram ao apagão que atingiu 25 estados e o Distrito Federal. Apenas o estado de Roraima ficou de fora do blackout.

Ele também expressou solidariedade aos cidadãos do Amapá, que sofreram o terceiro apagão nos últimos quatro anos, o pior deles em 2019, quando o estado experimentou cerca de 20 dias sem energia elétrica até a normalidade.

O parlamentar ressaltou que o Amapá foi um dos últimos estados a ter o restabelecimento de seu abastecimento elétrico.

“Nesse apagão de hoje se teve duas ou três horas de apagão no restante do país, no Amapá foram mais de seis horas de interrupção. É um absurdo que nesse momento do calor Amazônico a gente tenha mais um apagão”, declarou Dorinaldo.

Ele reconheceu que o Ministro de Minas e Energia tomou medidas para acionar a Polícia Federal e o Ministério da Justiça a fim de determinar se houve algum elemento provocador por trás desse do problema de âmbito nacional.

“Nós precisamos apurar isso”, finalizou.