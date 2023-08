Dorinaldo questiona tarifas do Amapá com Ministério das Minas e Energia

Dorinaldo Malafaia solicitou audiência com ministro e cita o fato de o Amapá ser produtor de energia

Da Redação

Uma audiência com o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, vai tratar da tarifa de energia elétrica no Amapá. O encontro foi solicitado pelo deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT).

O parlamentar acredita que o fato de o Amapá possuir quatro hidrelétricas, ou seja, ser um produtor de energia, isso deveria ser levado em consideração na hora de calcular os valores a serem cobrados do consumidor.

“É inaceitável e ninguém aguenta mais. Você pega o exemplo de duas pessoas, um casal, que fica o dia inteiro fora de casa retornando apenas de noite e quando a conta chega é na faixa dos mil reais”, ilustra.

“Isso consome 30%, 40% e às vezes mais da metade da renda de muitas famílias, fora aqueles que não conseguem pagar. Além disso, sabemos que a qualidade do serviço é péssima, basta começar a chover e trovejar que as pessoas ficam com medo de novos apagões. Não podemos naturalizar. Isso não está certo, isso não é o normal”, declarou o deputado.

Dorinaldo revelou que ele e a equipe estão elaborando projetos de lei e outras iniciativas que visem compensar o consumidor pela contribuição com a produção de energia para o país.

Ele citou fala do presidente Lula em conversa nesta semana com jornalistas de emissoras de rádio da Amazônia.

“Veja, o presidente foi muito claro na conversa com os jornalistas da Amazônia. Ele também não concorda com a tarifa cobrada hoje em dia aos amapaenses. É a hora de colocarmos esse debate em evidência e buscar um alívio para o amapaense. Vamos perseguir esse tema”.