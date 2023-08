Dorinaldo trata com ministro sobre a volta da Farmácia Popular

Audiência com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, foi promovida pela Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Assistência Social.

Da REDAÇÃO

O deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) teve uma importante ardência, nesta terça-feira (21), com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, promovida pela Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Assistência Social.

Entre os temas tratados no encontro está melhorias no programa Farmácia Popular, suspenso na gestão anterior do Governo Federal e retomado em junho. O projeto disponibiliza medicamentos utilizados na Atenção Primária à Saúde, por meio de parceria com farmácias e drogarias da rede privada.

Dessa forma, além das Unidades Básicas de Saúde e farmácias municipais, a população pode obter medicamentos nas farmácias e drogarias credenciadas ao programa, gratuitamente ou de forma subsidiada.

Outra pauta foi o financiamento do Sistema Único de Assistência Social, através da Proposta de Emenda Constitucional 383/2017, a PEC 383/2017, além da criação e retomada das obras de creches em todo o país.

“Recordamos também de nossa parceria junto com o ministro Waldez Góes, durante a pandemia, através dos governos do Amapá e do Piauí. Agora, a missão é trabalhar pela reconstrução do país no parlamento e no governo do presidente Lula”, disse o deputado Dorinaldo.