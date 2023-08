Em Calçoene, show de Joelma por quase R$ 200 mil vai parar na justiça

Show ocorreu em janeiro. MP queria que prefeito Reinaldo Barros fosse multado

Por SELES NAFES

Não foi apenas em Itaubal que um show da cantora Joelma foi parar na justiça. Em Calçoene, a 340 km de Macapá, os cofres municipais também bancaram o cachê de R$ 193 mil da artista para celebrar os 66 anos de um dos municípios mais carentes de infraestrutura no Amapá. No entanto, a juíza que analisou o caso entendeu que a gestão tem autonomia para tomar esse tipo de decisão com dinheiro público, desde que a contratação seja legal.

Joelma Calypso foi contratada para se apresentar no dia 25 de janeiro deste ano em Calçoene. Em maio, ela também se apresentou em Itaubal como a maior atração da festa de aniversário da cidade. Em Itaubal, apesar da grande repercussão negativa, o prefeito foi absolvido pela gastança.

Em Calçoene, a juíza Alana Kapa, da Vara Única da cidade, entendeu que a contratação ocorreu de forma legal, e que “é vedado ao Poder Judiciário cruzar a linha – tênue – entre o resguardo de direitos essenciais e a ingerência injustificada nos outros poderes da República”.

O MP alegava que o município, por ser carente, teria que focar em outras prioridades com recursos públicos. A cidade é comandada pelo prefeito Reinaldo Barros. Os promotores chegaram a pedir que fosse aplicada uma multa a ele, e que fosse impedido de realizar novas contratações de artistas enquanto o mérito do processo não fosse julgado.

Ao contrário de Itaubal, onde o governo do Estado entrou com parte do cachê de Joelma, em Calçoene o pagamento foi feito integralmente com recursos municipais, conforme foi esclarecido nos autos do processo. Além de Itaubal e Calçoene, Joelma também se apresentou em Mazagão e Macapá, também com cachês pagos pelas prefeituras.

A decisão é de primeira instância, e ainda cabe recurso ao Ministério Público do Estado no Tribunal de Justiça.