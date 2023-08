Em Macapá, governo entrega trapiche que une lazer e turismo

Novo espaço fica localizado na orla do bairro Santa Inês, zona sul da capital do Amapá.

Por CAROLINA MACHADO

Foi inaugurado nesta terça-feira (22) o novo trapiche do bairro Santa Inês, na zona sul de Macapá. O local será utilizado para turismo e lazer da população. A cerimônia de inauguração teve artistas amapaenses, apresentação de kitesurfe, roda de capoeira e feira de artesanato.

O professor José Edvan esteve no local para conhecer a novidade da cidade. Para ele, o espaço é de grande importância para os habitantes do Amapá.

“Eu vejo como uma obra que veio agregar o turismo. Acho que aqui é mais uma opção para contemplarmos essa maravilha natural que é o Rio Amazonas. Por tudo isso, quero trazer sempre minha família aqui”, declarou.

O novo espaço possui aproximadamente 8 mil metros quadrados e conta com deck com acessibilidade, área verde com paisagismo, chafariz, iluminação em LED, identidade visual produzida por artistas amapaenses e letreiro com o nome do Amapá para a população e os turistas registrarem a visita.

A estrutura do local também possui pergolado e faixas de alto e baixo fluxo para pedestres e ciclistas. A obra foi executada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf), que retomou o projeto em abril de 2023. Foi investido cerca de R$ 1 milhão, recurso do Tesouro Estadual.

A secretária de Turismo do Amapá, Anne Monte, destacou que além do lazer, o local vai fomentar o turismo fluvial.

“Vai permitir a oferta de novos negócios no que tange o turismo fluvial, o ecoturismo na foz do Rio Amazonas com a prática de esportes como kite surf, caiaque, então, a ideia é fomentar tudo isso, é trazer a comunidade aqui”, afirmou.

Durante a cerimônia, o governador do Amapá, Clécio Luís enfatizou que a obra foi executada em aproximadamente 100 dias.

“Foi um esforço concentrado que fizemos. Iniciamos em abril e agora o local está lindo. Sem dúvidas, a população vai poder contar com mais uma opção de turismo e lazer”.

O trapiche ficará aberto ao público diariamente.