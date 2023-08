Emboscada: jovem é morto e morador é ferido por bala perdida

Crime ocorreu no bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um jovem foi atraído para uma emboscada e executado a tiros após receber uma ligação. O crime ocorreu na noite desta terça-feira (1), numa passarela da Avenida Mercúrio, no bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

Thiago Pedrada Guedes, de 22 anos, tinha passagem por roubo e estava no regime aberto domiciliar. Testemunhas disseram que o crime foi cometido por um atirador que fugiu correndo pelas pontes e não foi identificado.

Atingido por quatro disparos, a maioria nas costas, Thiago caiu no lago e não resistiu aos ferimentos, os investigadores apuraram que ele saiu de casa para ir ao encontro do criminoso, que disse estar em um bar próximo a casa da vítima e, no caminho, foi atacado.

O delegado Wellington Ferraz, titular da Delegacia de Homicídios, informou que durante o tiroteio, um dos disparos transfixou uma casa de madeira e acertou, de raspão, o pescoço de um morador que se preparava para dormir.

Para Ferraz, a morte de Thiago está relacionada a uma guerra entre criminosos de uma mesma facção.

“A situação é preocupante, pois indica uma possível rixa entre organizações criminosas, e a própria vítima já tinha passagem criminal e estava respondendo criminalmente”, ponderou Ferraz.