Encapuzados matam acusado de roubos e deixam irmão de 13 anos ferido

Execução ocorreu no bairro Infraero 1, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Quatro bandidos encapuzados invadiram uma casa e executaram a tiros um detento que estava em liberdade condicional, respondendo pelo crime de roubo. O caso ocorreu na madrugada de hoje (10), por volta de 2h30, no bairro Infraero 1, na zona norte de Macapá.

O alvo foi José Diego Pereira Almeida, o Patarrão, de 21 anos. Durante o tiroteio, o irmão dele, de 13 anos, foi atingido por dois disparos, na coxa e no tornozelo, e correu em busca de ajuda, rumo às casas vizinhas. Ele foi socorrido e segue hospitalizado.

As Polícias Civil e Militar estiveram na cena do homicídio, acompanharam a perícia e fizeram diligências na região, mas ninguém foi preso e nem identificado.

O tenente Adriano Almeida, do 2º Batalhão da PM do Amapá, informou que ‘Patarrão’ era um criminoso bastante conhecido na área policial.

“Eles [os atiradores] chegaram na residência, separaram a família e executaram com tiros esse indivíduo. Eram quatro indivíduos, todos encapuzados e foram com alvo certo”, relatou o tenente.

O oficial acredita que a motivação para o homicídio está relacionada com os roubos que Patarrão vinha cometendo na zona norte.

“Com certeza [a motivação foi] ou roubo ou droga. Foi um acerto de conta. Eles chegaram já com a finalidade de executá-lo. As informações que as equipes colheram, tudo direciona para um possível acerto de conta”, comentou o tenente.