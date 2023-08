Equipes buscam por helicóptero desaparecido no AP

Indígenas relataram que viram aeronave voando baixando e acreditam que ela tenha pousado próximo de um garimpo

Por SELES NAFES

O Serviço de Busca e Salvamento da Aeronáutica (SAR) foi acionado depois que um helicóptero com servidores do Distrito Sanitário Indígena (Dsei) teria feito um pouso de emergência numa área de floresta dentro do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, no Amapá, na tarde de ontem (16). Até a manhã desta quinta-feira (17), a aeronave ainda não havia sido localizada.

O Portal SN conseguiu apurar com fontes do GTA, que também acompanham o desenrolar da ocorrência, que indígenas viram a aeronave voando baixo, perto das copas das árvores, e aparentemente com problemas.

Foram eles que avisaram o Dsei pelo rádio e o SAR foi acionado.

“Parece que pousou em uma pista, mas ninguém sabe ainda onde exatamente”, explicou um oficial.

Alguns indígenas teriam relatado que o local do suposto pouso fica próximo de um garimpo, mas ainda não houve comunicação com o Dsei que tem sede em Macapá.

O helicóptero de modelo Colibri transportava três servidores do órgão. O Portal SN ainda não conseguiu contato com Simone Karipuna, que assumiu a direção do Dsei em junho.

O Distrito Sanitário Indígena é responsável pelo atendimento médico em aldeias do Amapá e parte do Pará.