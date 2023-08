Equipes usam visão noturna atrás de helicóptero; GTA entra nas buscas

Cesnna do GTA do Amapá se juntou às equipes para checar sinais de calor identificados durante as buscas noturnas

Por SELES NAFES

Um avião da Força Aérea Brasileira decolou de Santarém (PA) e entrou nas buscas pelo helicóptero desaparecido entre o Amapá e o Pará, no Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. O Grupo Aéreo do Amapá (GTA) também foi acionado para auxiliar.

A FAB divulgou que o SC-105 Amazonas pertence ao 2º Esquadrão do 10º Grupo de Aviação (Esquadrão Pelicano). O avião sobrevoou a floresta amazônica ontem (17) à noite, com a tripulação utilizando óculos de visão noturna.

As buscas começaram no fim da tarde e estão sendo conduzidas pelo Serviço de Busca da Aeronáutica (SAR). Os trabalhos terminaram por volta das 23h45. Até o início da manhã desta sexta-feira (18), ainda não havia pistas da aeronave e nem dos três ocupantes.

“O pessoal de busca identificou alguns pontos termais que podem ser fogo feito pelos próprios indígenas em alguns locais, e hoje eles vamos ajudar a confirmar nesses locais”, explicou o capitão Muller Bryan, subcomandante do GTA.

O GTA colocou em operação nas buscas seu avião Cesnna, que ficou de decolar de Macapá por volta das 9h.

O helicóptero do Distrito Sanitário Indígena (Dsei) do Amapá e Norte do Pará estava fazendo inspeções em pistas de pouso com três ocupantes: o tenente-coronel e piloto Josilei Freitas, um mecânico identificado apenas como Gabriel, e o engenheiro da Funai, José Francisco Vieira.

Eles decolaram da Aldeia Apalai Bona e deveriam ter pousado em Macapá por volta das 14h da última quarta-feira (16). Indígenas relataram por rádio ao Dsei terem avistado um helicóptero voando muito próxima das copas das árvores, aparentemente com problemas. As equipes de buscas trabalham com a possibilidade de a aeronave ter pousado num local de difícil acesso.