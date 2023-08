Ex-deputada é cobrada por contas de consumo e ocupação ilegal de apartamento funcional

Cobrança de R$ 6,5 mil à ex-parlamentar do Amapá está sendo feita pela Câmara Federal

Por SELES NAFES

A ex-deputada federal Professora Marcivânia (PCdoB) está sendo cobrada em R$ 6.536,67 pela Câmara Federal. O valor é referente a dívidas de água, luz, gás e ocupação irregular do apartamento funcional em Brasília, onde ela morou por oito anos (dois mandatos).

A Câmara publicou no Diário Oficial, no último dia 25 de agosto, um edital de notificação informando a ex-parlamentar sobre os débitos, e dando a ela prazo de 30 dias para a quitação.

O edital, assinado pelo diretor geral da Câmara, Evandro Lopes Costa, informa ainda que o nome de Marcivânia poderá ser incluído no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados de Órgãos Federais (Cadin), e que a Procuradoria da Fazenda Nacional também poderá ajuizar uma ação de cobrança, caso os débitos não sejam pagos.

Marcivânia foi procurada pelo Portal SN, mas ainda não enviou nenhum comentário sobre o tema.

No início do ano, a ocupação do apartamento foi parar no Conselho de Ética da Câmara. Após não ser reeleita, a ex-deputada teria passado as chaves do imóvel diretamente para o deputado Dr Púpio (MDB-AP), em vez de entregá-las à 4ª Secretaria da Câmara, que administra os imóveis.

O caso foi denunciado pela deputada federal Dandara Tonantzin (PT-MG).