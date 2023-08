Ex-detento é morto enquanto aguardava para cortar cabelo

Crime ocorreu no bairro Marabaixo 4, zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um ex-detento do Iapen foi atacado a tiros enquanto cortava o cabelo e acabou executado por dois homens durante perseguição em via pública, no fim da tarde desta segunda-feira (7), no bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá. O crime ocorreu por volta de 17h30, na Avenida Jardim América.

Yuri Silva dos Santos, de 23 anos, tinha passagens pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.

O delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios, apurou que a vítima estava dentro de uma barbearia quando passou a ser alvo de dois homens, que já chegaram atirando e sem preocupação alguma em mostrar os rostos.

Na tentativa de escapar, Yuri correu para fora do estabelecimento e atravessou para o outro lado da rua, mas foi alcançado e executado com três tiros. Em seguida, a dupla fugiu de bicicleta.

“Segundo a informação que tivemos, um elemento adentrou, percebeu que ele estava lá dentro. Ele não teve nenhuma reação também de fugir, e, nisso, um segundo elemento adentrou e efetuou disparo contra o mesmo. Ele ainda conseguiu sair do salão, mas no outro lado da rua ele caiu”, narrou o delegado.

Na perseguição, os bandidos erraram alguns tiros. Isso foi suficiente para a perícia encontrar munições de calibre 38 pelo cenário do crime, indiciando uso de pelo menos um revólver.

A Polícia apurou que o jovem já havia sido baleado há cerca de três meses. A suspeita é que o crime esteja relacionado à guerra entre facções.

“Característica de execução”, resumiu Paulo Moraes.