Ex-Independente estreia pelo Remo Sub-20 de olho no profissional

Atleta amapaense quer disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2024.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Após estar no grupo do time profissional do Independente Esporte Clube (IEC) em 2023, o zagueiro amapaense Felipe Oiapoque, vive a expectativa de estrear pelo Clube do Remo Sub-20, que disputa a Copa do Brasil da categoria e joga na próxima quinta-feira, 31. Apesar de ainda estar na base, ele já pensa em ir mais longe no elenco principal do time paraense.

Felipe vive um bom momento na carreira aos 19 anos. Nascido no município de Oiapoque, seu último clube foi o Independente, mas o atleta já defendeu o Santana. Agora ele volta as atenções para a Copa do Brasil, competição nacional, na qual o Remo enfrenta o São Raimundo de Roraima.

“Espero buscar meu espaço aqui no Remo que é um grande clube. Cheguei faz pouco tempo e já tem um desafio aí diante do São Raimundo de Roraima e a gente espera fazer um bom jogo. Eu estou pronto, à disposição do treinador e espero pode quem saber jogar e fazer um bom resultado”, disse.

Sobre a temporada 2023 pelo Carcará amapaense, Felipe se diz tranquilo por ter vestido a camisa no estadual Sub-20 e ter integrado o elenco que conquistou o vice-campeonato profissional. Ele espera retornar ao time em breve, já que o Independente garantiu vaga da Copa do Brasil 2024 profissional.

“No sub-20 tivemos um bom desempenho e no time profissional, infelizmente, ficamos com o vice-campeonato. Espero retornar em breve ao clube onde fui muito bem recebido”, afirmou.

Além da Copa do Brasil Sub-20, o amapaense Felipe quer continuar no Remo para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Junior em 2024.

“Eu já tive uma oportunidade de jogar da ‘Copinha’ e sei que é uma grande oportunidade. Espero, caso continue aqui no Remo, poder também defender as cores do Remo. Mas, por enquanto, sigo trabalhando forte pensando em um jogo após o outro”, finalizou.