Exposição interativa conta a história das vacinas no Amapá

IAGO FONSECA

Para celebrar o alcance de mais de 90% da cobertura vacinal no Amapá contra a poliomielite e influenza, a exposição “Vacina!” promove uma experiência didática sobre a importância dos imunizantes. O evento está aberto ao público até 26 de agosto na biblioteca da Universidade Federal do Amapá (Unifap).

Painéis interativos exibem fatos e curiosidades sobre o retorno de doenças já erradicadas no Brasil, os processos de fabricação dos imunizantes e como eles agem no corpo humano. Jogos digitais sobre controle de pandemias, quais vacinas cada faixa etária deve tomar e QRCodes para quem busca mais informações também estão disponíveis.

“Essa é a popularização da ciência para as pessoas entenderem que é um processo amplo de pesquisa e estudos complexos. Aqui nós temos textos científicos transformados em uma linguagem acessível para que todos tenham acesso”, explica Nelma Nunes, superintendente de Políticas Afirmativas e de Direitos Humanos da Unifap.

Durante a mostra, os visitantes são guiados por uma equipe que faz a mediação entre os módulos expostos e o público. Murais incentivam a interação entre os participantes com o compartilhamento de histórias escritas a mão.

A exposição é resultado do trabalho desenvolvido pelo Projeto Pela Reconquista das Altas Coberturas Vacinais desde 2021 no Amapá e na Paraíba, com apoio da Fundação Oswaldo Cruz e dos governos estaduais. Os profissionais atuam na criação de ações estratégicas de vacinação, informação e educação da população.

“Queremos criar um círculo de fortalecimento da imunização, conscientizando com responsabilidade e competência crianças e pais, porque é muito injusto que alguém morra por doenças que podem ser prevenidas”, conclui Nelma.

A exposição é gratuita e está aberta para todos de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h. No sábado, das 9h às 17h e fechada aos domingos. Grupos acima de 10 pessoas, escolas e comunidades devem realizar agendamento pelo e-mail [email protected]