Faccionado é executado por 4 atiradores encapuzados

Crime ocorreu em uma área de pontes no bairro Pacoval, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem 32 anos foi morto por 4 criminosos encapuzados na manhã de hoje (24), numa área de pontes da Avenida Piauí, no bairro Pacoval, zona norte de Macapá.

Além de passagens pelos crimes de roubo e homicídio, Felipe Ferreira Ribeiro, de 32 anos, já havia cumprido pena no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) por tráfico de droga. Atualmente, estava no regime aberto domiciliar.

Eram por volta de 8h30 quando moradores ouviram os tiros e chamaram as Polícia Militar e Civil, que acreditam em mais uma execução relacionada à guerra de facção.

No local, testemunhas disseram ao delegado Ederson Martel, da Delegacia de Homicídios, que a vítima ainda tentou se abrigar dentro de casa, mas foi perseguida e caiu no lago, após ser atingida por 12 tiros.

O delegado afirmou que Felipe era membro de uma organização criminosa rival a dos atiradores. Ele ressaltou, ainda, que no dia anterior, quinta-feira (23), os atiradores passaram pelo local disparando. Hoje retornaram e executaram o serviço.

“Fazia parte de uma facção criminosa aqui no estado, e devido a essa guerra entre facções, ele foi mais uma vítima. Tudo leva a crer que era a mesma equipe criminosa que dias atrás matou outro faccionado na Baixada Pará”, comentou o delegado.