Família de amapaense morta na Guiana, luta para trazer o corpo a Macapá

Izaneide trabalhava como empregada doméstica em Kourou

Por CAROLINA MACHADO

A família da amapaense Izaneide da Silva Teixeira, de 36 anos, vive um drama. Iza, como era carinhosamente chamada por familiares e amigos, morreu na noite da última segunda-feira (28) num trágico acidente de carro em uma rodovia da Guiana Francesa, onde morava há aproximadamente 3 anos.

Além da dor da perda, a família agora tenta fazer o translado do corpo, que ainda não foi liberado pelas autoridades francesas, para sepultamento em Macapá. Segundo o irmão da vítima, Erick Ramos, o grande problema é o alto valor do transporte.

“Fizemos vários levantamentos e o mais barato está em aproximadamente R$ 20 mil. Como não temos esse valor, estamos fazendo uma vaquinha solidária para trazê-lo assim que for liberado. Então pedimos que quem puder, que doe qualquer valor”.

Izaneide trabalhava como empregada doméstica em Kourou, onde morava com o marido brasileiro, que se encontra hospitalizado. De acordo com Erick, o acidente em que a amapaense sofreu envolveu 3 veículos e 11 pessoas, das quais 4 faleceram, sendo que 2 delas também estavam no mesmo veículo em que Izaneide. Elas eram dos estados do Maranhão e Pará.

O acidente aconteceu por volta de 21h, na RN1 em Petit-Saut, entre as cidades de Kourou e Sinnamary. Um dos passageiros do carro em que estava Iza, Antônio Pinheiro, que está internado em um hospital, narra em um vídeo como aconteceu o acidente.

Segundo ele, um rapaz fez uma ultrapassagem e bateu de frente com o carro em que ele estava com outros 5 ocupantes. Do total, ele conta que 3 do mesmo veículo morreram. No vídeo, ele acrescenta que os dois carros estavam a uma velocidade de 100km/h.

“Uma pancada que eu nunca na vida tinha escutado um estrondo daquele”, relatou.

A família de Izaneide Teixeira informou que quem quiser colaborar com a vaquinha solidária pode fazer um pix de qualquer valor e que qualquer quantia vai ser de grande ajuda. A chave é: 324.569.802-04 (Maria Ledice Viana da Silva, mãe de Izaneide).