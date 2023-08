Feira de Empregos oferece 244 vagas

A feira acontece das 8h às 12h e das 14h às 17h, na Casa do Trabalhador, na Avenida Mendonça Júnior, nº 2858, bairro Santa Rita.

Por CAROLINA MACHADO

Nesta quarta-feira (9), 244 vagas são disponibilizadas na 1ª Feira de Empregos do Sine, que acontece na Casa do Trabalhador. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete), em parceria com a Expertise Consultoria.

São oferecidas vagas para as funções de eletricista, auxiliar de carga e descarga, agente de saneamento, auxiliar de saneamento e montador elétrico.

A feira acontece das 8h às 12h e das 14h às 17h. No período da manhã, serão atendidos os candidatos às funções de eletricista, montador e auxiliar. À tarde serão atendidos os candidatos às vagas de agente e auxiliar de saneamento.

Para participar da ação, o candidato interessado em uma das vagas deverá apresentar documentos como RG, CPF, carteira de trabalho, além do currículo.

Para o gerente do Sine Amapá, Gabriel Silva, a expectativa é conseguir um bom resultado na empregabilidade dos candidatos. “Esperamos as pessoas venham e que as vagas sejam preenchidas. Estamos estudando também a possibilidade de fazer ações como essa em Santana e demais municípios do interior com uma grande oferta de vagas”, afirmou.

A Casa do Trabalhador fica localizada na Avenida Mendonça Júnior, nº 2858, bairro Santa Rita.