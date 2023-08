Feirantes são remanejados para a construção de ‘Calçadão’ da avenida Santana

Melhoria na infraestrutura do local era uma antiga reivindicação dos trabalhadores

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A Prefeitura de Santana anunciou o início da construção do ‘Calçadão’ da Avenida Santana, que deverá melhorar as vendas de feirantes que atuam no local, principalmente, às segundas-feiras.

Para isso, mais de 50 feirantes e suas bancas precisaram ser remanejados para o canteiro central. A obra iniciou na última segunda-feira, 21. Inicialmente, a previsão de conclusão é de 60 dias.

Raimunda Bezerra, que comercializa frutas e verduras no local, sempre cobrou a melhoria e espera que o novo espaço possa dar mais condições de trabalho.

“A gente concorda em sair do local enquanto ‘eles’ vão construir o calçadão. Mas, o que eu espero mesmo é que seja construído um local de qualidade para a gente trabalhar”, reforçou.

A mudança da funcionalidade da feira deverá deixar o trânsito na Avenida Santana mais lento em dias de feira. Em reunião com os feirantes, o prefeito Bala Rocha (PP), informou que todas as medidas para garantir o fluxo de pedestres e ciclistas estão sendo tomadas.

“A feira da Avenida Santana é uma das maiores do nosso estado e pelo aumento de pessoas, precisou ser melhorada. O calçadão vai deixar o espaço, tanto para os feirantes quanto para os consumidores, mais confortável. Todos os cuidados com trânsito e estrutura dos feirantes, estão sendo tomadas”, reafirmou.