Fogo em viatura e munições disparadas pelo calor deixam policial ferido

Incidente ocorreu em Santana, município a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Ainda está internado o policial ferido durante o incêndio de uma viatura do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) do Amapá. O incidente ocorreu na noite de segunda-feira (7), por volta das 23h, em Santana, município a 17 km de Macapá.

A viatura, pertencente ao Comando de Operações Especiais (COE) – 3ª Companhia do BOPE, patrulhava pela Avenida Rio Jari, nas proximidades da Baixada do Ambrósio, comunidade da Área Portuária de Santana, quando as primeiras chamas surgiram.

O fogo envolveu rapidamente o veículo, que ficou completamente destruído. Sequer houve tempo para uso do extintor.

Houve desespero da comunidade quando explosões começaram no carro em chamas. Eram munições de calibres 556 e 12 que foram acionadas pelo calor. Os militares não tiveram tempo de retirá-las do veículo.

Filmagens de celulares que circularam pelas redes sociais mostram os momentos de tensão. Veja:

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas. Peritos da Polícia Científica analisaram o carro após o fim do incêndio para determinar as causas.

Socorro

O policial ferido, o soldado Fabrício Barbosa, foi lesionado na perna esquerda. Socorrido pelos colegas de farda com auxílio de populares, ele foi levado na carroceria de uma picape ao Hospital de Santana, onde passou por procedimento cirúrgico.

Na manhã desta terça-feira (8), o comandante da PM do Amapá, coronel Adilton, esteve em Santana, no hospital, para saber do estado de saúde do policial ferido, e apurou as causas do incêndio.

O diretor técnico da unidade, o médico Antônio Raimonde, informou que o policial está fora de perigo. O paciente foi atendido por equipes do hospital e da própria PM. A vítima passou por uma pequena cirurgia para contenção de sangramento.

“Ele é considerado estável e não corre em risco. Será transferido para hospital geral de Macapá onde terá um acompanhamento com especialistas”, resumiu Raimonde.

Segundo o coronel, as causas do incidente ainda estão sendo investigadas, mas a suspeita recai sobre uma possível pane elétrica no veículo ou a presença de um agente químico no interior da viatura, que poderia ter sido o gatilho para o incêndio.