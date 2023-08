Foragido ataca cinegrafista que cobria sua prisão

Prisão foi feita na Praça da Bandeira, região central de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

O foragido da Justiça do Amapá, Gecildo de Athaíde do Nascimento, de 48 anos, foi capturado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), nesta sexta-feira (25), na Praça da Bandeira, região central de Macapá.

No momento em que recebeu voz de prisão, Gecildo teria agido com extrema violência e atacado um cinegrafista que registrava a ação policial. Ele foi algemado e levado para o Ciosp do Pacoval. Ele deu um chute no profissional, que pediu para não ser identificado.

De acordo com o delegado Kleyson Fernandes, o criminoso responde por um roubo ocorrido em 2019 e estava com um mandado de prisão em aberto desde o mês de junho, válido até o ano de 2039.

Ele foi submetido a exames na Polícia Científica e em seguida encaminhado para audiência de custódia.