Foragido com prisão preventiva válida até 2062 é capturado em Santana

Por OLHO DE BOTO

Um foragido detentor de um mandado de prisão preventiva válido até o ano de 2062 foi capturado nesta sexta-feira (11), durante a Operação Hórus, ocorrida no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Condenado pelo crime de roubo, Ítalo Oliveira Lima, de 20 anos, foi preso pelos investigadores da 1ª DPS com apoio da Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

De acordo com os policiais, sob o comando do delegado Mauro Ramos, o criminoso foi surpreendido no bairro Piçarreira, em um ponto usado estrategicamente para o tráfico de drogas.

As ações da Operação Hórus acontecem no município desde o dia 4, quando foram deflagradas pela Secretaria de Justiça e Segurança pública.

“Santana tem apresentado índices de violência, principalmente de homicídios, extremamente altos. Vamos fazer esse enfrentamento e uma das formas mais eficazes de combater esses crimes é colocar os policiais na rua realizando policiamento ostensivo e preventivo, abordagens e ingressos nas áreas de risco”, disse o secretário da pasta, José Neto.