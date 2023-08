Foragido do Pará transportava 30 kg de drogas em Kombi

Apreensão e prisão ocorreram em Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma operação conjunta das equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do 4º Batalhão de Santana resultou na apreensão de 30 kg de drogas que estavam sendo transportados da cidade portuária para a capital, Macapá, por um foragido da Justiça do Pará.

A ação policial ocorreu após informações transmitidas pelo serviço de inteligência da PM do Amapá. Por volta de 7h30, na Avenida Castro Alves, os militares avistaram o veículo suspeito, uma Kombi preta, placa BTE4F73.

Abordado, o condutor apresentou uma identidade falsa, com o nome de como Daniel Meireles Furtado. No entanto, após investigações mais específicas, foi confirmado que ele era, na verdade, Jean Ericles Machado Silva, um indivíduo com dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubo e homicídio na cidade de Santarém (PA).

Diante da falsa identidade, as equipes do Bope acionaram o Canil para realizar uma busca no veículo. Durante a vistoria, o cão farejador indicou a presença de substâncias entorpecentes em caixa de madeira no interior do veículo. Ela tinha um fundo falso. Era lá que que os tabletes de maconha e crack estavam escondidos.

Jean Ericles, após ser confrontado com as provas, confessou que estava transportando o material entorpecente e tinha a intenção de entregá-lo no bairro do Muca, zona sul de Macapá. O acusado foi levado para a sede da Polícia Federal.