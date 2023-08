Foragido é preso em porto ao desembarcar com 3 armas na bagagem

Ação policial ocorreu no município portuário de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem que estava há 2 anos foragido foi preso nesta madrugada de quinta-feira (24) ao chegar em uma embarcação que ancorou no Porto Souza Mar, em Santana, a 17 km de Macapá, por volta de 4h.

Uma cartucheira, um revólver, uma pistola, e 10 munições de calibres 12 e 38, além de 1 porção de droga estavam na bagagem do criminoso, que foi identificado como Joel Oliveira Camarão, de 32 anos. Ele estava acompanhado de esposa e filhos.

De acordo com o delegado Mauro Ramos, da 1ª DP de Santana, Camarão era foragido e a investigação apurou que ele planejava matar um desafeto na cidade de Santana.

“Recebemos a informação e começamos a fazer o levantamento de qual porto poderia chegar esse material por volta de 22h de quarta-feira (23). Então cercamos os possíveis locais com equipes da 1ª e 2ª DP de Santana com a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, com a CORE e com o Canil da Polícia Civil”, explicou o delegado.

Segundo a polícia, o homem que transportava as armas fugiu do Iapen em 2021, quando estava preso por homicídio cometido em Santana.

O delegado contou, ainda, que o suspeito usou a esposa e os dois filhos de colo para tentar disfarçar e despistar os policiais, mas a tentativa não deu certo e os agentes acharam as armas dentro das bagagens dele.

“Ele falou que [as armas] era pra segurança dele, só que a gente sabe que não é assim que funciona. Município de Santana tem elevado índice de mortes resultantes da guerra das facções, a gente sabe que uma arma desse porte aqui, uma calibre 12 e um 38, é pra combate da guerra das facções”, comentou o delegado.

A polícia acredita que ele estava novamente a serviço do crime organizado, pois durante o tempo em que esteve no Iapen, ficou dentro do pavilhão onde estavam fundadores de uma facção.

Autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e munição, o criminoso será encaminhado para audiência de custódia.

Homicídio

Joel Camarão é acusado do homicídio de Bruno Willian Lopes Benjamin. O crime ocorreu em 10 de fevereiro de 2016, na passagem Gonzaguinha, em Santana.