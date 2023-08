Foragido que esfaqueou segurança de boate em SC é capturado no AP

Acusado foi preso pelas equipes da CORE e do NOI, em Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 33 anos, foragido do Estado de Santa Catarina foi preso, na segunda-feira (21), pela Polícia Civil do Amapá.

Acusado de duas tentativas de homicídio na cidade de Gaspar (SC) ele foi localizado pelas equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) e do Núcleo de Operações de Inteligência (NOI) em Macapá (AP).

Segundo a polícia catarinense, ele e um comparsa se envolveram em conflitos dentro e fora do de uma casa noturna, no dia 30 de abril deste ano. Durante o entrevero, a dupla agrediu um dos seguranças na cabeça com um golpe de uma barra de ferro.

Já no chão, a vítima continuou a ser agredida com socos e chutes por outras pessoas ainda não identificadas, que também estariam na companhia dos dois. O segurança também foi golpeado com uma garrafa de vidro na cabeça.

Ao tentar auxiliar a vítima, outro segurança do local foi agredido no ombro com mais um golpe com barra de ferro. Isto ocorreu do lado de fora do estabelecimento.

Em seguida, eles retornam ao interior da casa de eventos, arrombam a porta e, sob posse de facas, tentaram matar outro segurança. Tudo foi filmado pelas câmeras do empreendimento. Segundo a polícia, um dos acusados que aparecem no vídeo é o homem capturado no Amapá.

O nome do homem preso em Macapá não foi divulgado pelas autoridades. Mas, após a sua prisão na capital amapaense, o outro autor identificado foi preso em Santa Catarina.

Vídeo: Divulgação/PCSC