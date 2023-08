Foragido se entrega após saber que o Bope o procurava

Procurado foi até o Iapen e se entregou espontaneamente à Polícia Penal.

Por OLHO DE BOTO

Um foragido da Justiça do Estado do Amapá, após ser informado por familiares que a Rotam estava a sua procura, foi até o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e se entregou espontaneamente à Polícia Penal. O caso atípico ocorreu nesta quinta-feira (17), em Macapá.

Com um mandado de prisão em aberto e condenado a 15 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado, Sandro de Oliveira David, de 33 anos, passou a ser denunciado por populares.

“Recebemos informações de que havia um foragido em uma residência, no bairro Vale Verde, na zona sul de Macapá, e quando chegamos ao endereço indicado, já com a ficha criminal e o nome repassado na denúncia, os pais do suspeito disseram que ele não estava, foi então que orientamos, falamos que as buscas iriam continuar e que a melhor decisão era a entrega do filho deles à polícia”, relatou o tenente Pascoal.

Cerca de uma hora depois, Sandro de Oliveira seguiu as orientações repassadas pela Rotam e se entregou. A entrada dele à penitenciária foi confirmada pela Polícia Penal.