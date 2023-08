Gusttavo Lima abrirá Expofeira

Governador Clécio Luís inaugurou hoje a Central da Expofeira, que será responsável pelo credenciamento de empresas expositoras

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Empresas que pretendem estar na 52ª edição da Expofeira do Amapá terão um espaço específico destinado ao credenciamento. A Central da Expofeira, evento tradicional de negócios que retorna após 8 anos, foi inaugurada na tarde desta sexta-feira (18), no Parque de exposições da Fazendinha, na zona sul de Macapá

Durante o lançamento, também anunciado o cantor sertanejo Gusttavo Lima como atração que abrirá a feira. O evento, um antigo símbolo de negócios e entretenimento amapaense, retorna de 29 de setembro a 8 de outubro. A última edição ocorreu em 2015.

A Central da Expofeira será uma espécie de balcão de informações para o público, pessoas que buscam emprego na feira e para empresas interessadas em expor se credenciarem. Os empreendedores também poderão buscar patrocínio nas salas de atendimento. Serão mais de 500 espaços destinados a empreendimentos e alimentação. Os atendimentos na central serão no horário comercial, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

A vendedora de doces Johanna Queiroz começou sua empresa com uma bicicleta e vai aproveitar a feira pela primeira vez. Segundo ela, além do faturamento, a troca de experiência com outros gestores é muito importante.

“A gente tava esperando há muitos anos pela Expofeira. As memórias que eu tenho são afetivas de quando eu era adolescente e vinha visitar. Esse ano é a primeira vez que eu venho como empreendedora”, conta.

Tamanho

A 52ª Expofeira do Amapá terá 33 mil metros quadrados disponíveis para segmentos econômicos como comércio, indústria, serviços, agropecuária, cultura e startups. O espaço representa 10% de toda a área do Parque de Exposições.

Para o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), a programação é uma oportunidade de reencontro entre setores produtivos com a economia do estado, com respeito aos 50 anos de tradição.

“Nós queremos que ela cumpra seu papel histórico, trazer alegria, entretenimento e gerar, principalmente, negócios do campo e empregos”, conclui.

O evento tem garantidos R$ 3 milhões indicados pelo o senador Davi Alcolumbre (UB).

“Possibilitará darmos grandes passos para incentivar do pequeno ao grande produtor. Como coordenador da bancada federal de nosso estado, digo que é possível com essa agenda estruturante criarmos as condições certas para desenvolvermos esse setor fundamental para a economia de nosso estado”, avaliou o parlamentar.

A exposição também é uma forma de melhoria para o setor do agronegócio, segundo o prefeito de Tartarugalzinho, Bruno Mineiro (UB).

“Esse é um momento muito importante nessa discussão no setor primário no Amapá, na agricultura familiar e no agronegócio. É uma oportunidade de melhora de renda com produtores de cada município”, observa.