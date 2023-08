HEROÍSMO: policiais salvam mulher que se jogou de ponte

Caso ocorreu há 590 km de Macapá, no município de Oiapoque

Por IAGO FONSECA

Policiais do 12º Batalhão da PM do Amapá resgataram uma mulher que pulou de uma ponte de 5 metros de altura sobre o rio Pantanarry, no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá. O salvamento ocorreu, sob escuridão e correnteza, na madrugada de 7 de agosto. A vítima está sob acompanhamento médico e psicológico.

A equipe formada pelos soldados Cristiano, Enderson, D. Pandilha e J. Sanches faziam o patrulhamento de rotina na cidade quando receberam o chamado de um mototaxista, que afirmava que sua passageira ameaçava pular da ponte que dá acesso até a vila militar de Clevelândia do Norte.

Imediatamente, segundo o boletim de ocorrência, os agentes foram até o local e ao se aproximarem a vítima saltou para o rio, desmaiando com o impacto e afundando enquanto era levada pela correnteza.

Em um ato heroico, o soldado Enderson retirou seu colete e pulou em direção à escuridão em busca da jovem. Nadou até alcançá-la, iluminado pelos faróis da viatura. Contra a correnteza e carregando a moça desacordada conseguiu chegar a margem com o suporte dos colegas.

Ao chegar na terra firme, a mulher despertou e correu até as águas novamente e se agarrou a raízes submersas. Foi nesse momento que os soldados D. Pandilha e Cristiano a puxaram pelos braços, a retiraram da água e perceberam que a desolada jovem não respirava.

“Sem pensar na gravidade, eu pulei atrás dela no rio e consegui pegar nas pontas do cabelo. Em momento algum retruquei minha decisão de pular e salvá-la. Tenho certeza que Deus, naquele momento, me fez capaz e conseguimos salvar a vida dessa moça. Sei que Deus tem algo bom para ela”, declarou o soldado Enderson.

Minutos após iniciarem os procedimentos de reanimação, ela acordou expelindo muita água pela boca. O grupo a levou às pressas até o hospital de emergência de Oiapoque, pela ausência de sinal telefônico e rádio na região para chamar os bombeiros. No local, a médica e enfermeiras prestaram os cuidados necessários para a preservação da vida.

“Esse tipo de ocorrência é muito difícil. É uma coisa que a gente, como equipe, não espera que aconteça, é impensado. Fazemos o nosso trabalho da melhor maneira possível, foi uma situação complexa e também corremos risco”, comentou o comandante da ocorrência, soldado Cristiano. Sob a ponte se acumulam galhos e o rio é passagem de animais como cobras.

Segundo o registro da PM, a mãe informou que sua filha estava desaparecida desde 5 de agosto, após ir a uma festa com amigos. A desilusão da moça é vista em vídeo compartilhado nas redes sociais enquanto é entregue pelo policial para os serviços de saúde.