Homem é chamado por casal e acaba morto em frente de casa

Por OLHO DE BOTO

Um jovem homem de 21 anos foi morto a tiros em frente a sua residência, na noite de sexta-feira (11), em Santana, a 17 km de Macapá. O crime ocorreu por volta de 21h, na 8ª Avenida, bairro Provedor 2.

Segundo a PM do Amapá, testemunhas narraram que Izailan Santos de Freitas estava em casa, quando chegou um casal e chamou-o para frente da residência. Quando ele conversava com esse casal, surgiram dois indivíduos armados, que começaram a disparar na direção dele.

Com ajuda de familiares que moram próximo, Izailan foi socorrido ao Hospital Estadual de Santana. Ele chegou à unidade com perfurações na região do tórax e, minutos depois, não resistiu.

A esposa afirmou aos PMs que não conseguiu ver nenhum dos acusados, nem a motivação para o crime. O casal que conversava com a vítima não foi localizado.

Segundo o levantamento da polícia, os possíveis suspeitos seriam conhecidos como Tacheta e Playboy. Militares do 4º Batalhão fizeram várias incursões durante a noite, mas não conseguiram localizar nenhum deles.