Homem é executado com tiro na nuca em via pública

Crime ocorreu no bairro Universidade, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um usuário de drogas foi morto com um único tiro na nuca, na noite desta quarta-feira (2), numa área periférica do bairro Universidade, na zona sul de Macapá. O crime ocorreu em via pública, por volta de 20h30.

A suspeita da polícia é de execução motivada por dívidas com traficantes de uma organização criminosa, conforme informações repassadas por um parente da vítima.

Quando a PM chegou ao local do crime, situado na Travessa Benjamin Constant, Rael Ferreira de Lima, de 25 anos, já havia sido levado em um carro particular ao Hospital de Emergências. Lá, o médico constatou que já não havia mais nada a ser feito.

Em relação à autoria do homicídio, foi relatado apenas o som do disparo e, em seguida, Rael caído em via pública, agora, o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa (Decipe).