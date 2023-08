Homem que atacou mulher com terçado é identificado

No vídeo divulgado nas redes sociais, o homem empunha um terçado enquanto discute com a jovem.

Por IAGO FONSECA

O homem flagrado agredindo uma mulher com um terçado no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá, no domingo (20), foi identificado pela Polícia Civil do Amapá. O caso foi encaminhado para a Delegacia da Infância e Juventude, em razão da jovem ser adolescente.

Segundo a polícia, as diligências para localizar o agressor e a vítima iniciaram no mesmo dia do ocorrido. Após as investigações, o homem foi identificado como DJ e cabeleireiro. Ele tem 45 anos. Casado, o veículo é registrado no nome de sua esposa. A jovem no vídeo tem 16 anos e prestou informações à polícia acompanhada da mãe.

No vídeo divulgado nas redes sociais, o homem empunha um terçado enquanto discute com a jovem, que está no banco de passageiros de um veículo Ford Ka branco, próximo de uma loja de tintas na esquina da Rua Salvador Diniz com a Avenida 7 de Setembro, no Centro de Santana.

Após a resistência da adolescente em sair do veículo, ele avança até ela com o facão. A vítima se protege com os braços. Ao sair do veículo, a mulher é golpeada. Em seguida, ela corre.

A adolescente teria fugido de casa na madrugada do ocorrido. O criminoso estava no bar bebendo e ofereceu R$ 300 para manter relações sem camisinha com a jovem. Após levá-la até uma rua do residencial Aquaville, o homem realizou o ato, mas se negou a pagar.

Com a insistência no pagamento, ele comete as ameaças vistas no vídeo viralizado.

“Ele deu uma ‘pranchada’ no ombro dela. Já solicitamos exames para comprovar a conjunção carnal, corpo delito e outras corrupções”, afirmou a delegada interina da delegacia da mulher, Luiza Maia.

A polícia já foi até o endereço do homem e da esposa duas vezes e não teve êxito na localização de ambos. Segundo a delegada, o caso foi encaminhado para a delegacia de menores de Santana e um pedido de prisão preventiva deve ser expedido nas próximas horas.

A polícia não divulgou o nome do acusado, mas o Portal SN.com apurou que ele se chama Ronyvaldo Dias Veiga. No momento em que ataca a garota, o agressor teria ameaçado cortar o pescoço dela. Além disso, ele também possui outros dois boletins de ocorrência com histórico de violência, feitos por um homem e outra mulher.