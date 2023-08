Homem que matou ex-companheira fez 18 anos no dia do crime

Polícia localizou acusado após noite de buscas pelo rio e mata em Mazagão Velho, a 65 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Após noite e madrugada em buscas, as Polícias Civil e Militar conseguiram prender o homem que deixou a pacata comunidade da histórica Vila de Mazagão Velho, 65 km de Macapá, em choque ao matar a ex-companheira na frente de dezenas de amigos. O crime ocorreu na noite de sábado (12), por volta de 20h, no balneário da orla da tradicional vila.

Cleyton Silveira Benicio, o Bobó, como é conhecido na comunidade, foi preso ao amanhecer de domingo (13) em um local de difícil acesso, na mata fechada, há algumas horas de rio do local do feminicídio.

Policiais militares e civis passaram o resto da noite de sábado e a madrugada de domingo seguindo o rastro do acusado, que fugiu do local em uma rebeta – pequena embarcação a motor, após esfaquear a ex-companheira, Marcione Souza dos Santos, de 30 anos. Ela morreu na hora.

Segundo o delegado Aldarlon Santos, Bobó cometeu o crime no mesmo dia em que completou 18 anos. Marcione e Cleyton foram casados por 1 ano, mas estavam separados há 1 mês. Ele não aceitava o fim do relacionamento. O delegado informou ainda, que, durante interrogatório, o autor confessou o crime.

“O crime foi motivado pelo sentimento de posse e obsessão do ex-companheiro da vítima, que confessou estar separado da ex-companheira há cerca de um mês. Ele alegou que a vítima supostamente estaria lhe traindo no dia do crime, com três primos seus. E, que já havia perdoado outras duas traições, porém, não teria como aceitar o que ela teria feito desta vez com os próprios parentes dele”, frisou Santos.

O delegado também ressaltou que, em depoimento, as três testemunhas oculares do fato, que são primos do autor, negaram qualquer envolvimento amoroso com a vítima.

Eles relataram que estavam apenas participando de um lazer, com ingestão de bebidas, e a vítima se encontrava dançando sozinha e se divertindo no coreto do balneário.

Segundo o depoimento deles, quando Bobó chegou ao local, chamou Marcione. Quando ela se aproximou, ele a puxou pelos cabelos, retirou da cintura uma faca, e começou a desferir os golpes. Em seguida, ele correu para o Rio Mutuacá, a poucos metros, e fugiu na rabeta.

Bobó foi autuado em flagrante por feminicídio. O delegado pediu a prisão preventiva dele, mas a Justiça decidirá nesta segunda-feira (14), em audiência de custódia.